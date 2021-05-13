Это произошло около 9 часов утра. Грабителя-пенсионера разыскивает полиция.

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Дед напал на супермаркеты

Информация об этом инциденте появилась в соцсетях. В частности, в сообществе dtp.kiev.ua.

Мужчина в возрасте 60-70 лет с ножом ворвался сначала в один магазин забрав кассу – 2 тысячи гривен А потом понял что мало и заглянул в соседний расположенный через 200 метров. Кассир в последнем не испугался и грабеж не удался,

– говорится в сообщении.

Реакция соцсетей

Подписчиков этот довольно печальный случай почему-то насмешил. Пользователь Алексей Ю. назвал пенсионера Джоном Диллинджером – это американский грабитель банков. На его счету более 2 десятков банков и 4 полицейских отделения. В 30-х годах прошлого века его считали врагом государства № 1.