Авария произошла в 14:48. Во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5 образовался струю и произошел провал асфальта.

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Проверяли прочность теплосети

В КГГА сообщили, что утечку воды уже локализовали.

Тепловые сети испытывают на гидравлическую прочность и плотность, чтобы своевременно выявить слабые места трубопроводов и уменьшить уровень аварийности во время старта следующего отопительного сезона,

– говорится в сообщении администрации.

Также там подчеркнули, что поврежденный трубопровод эксплуатируется с 1978 года – 43 года.

Видео порыва разлетелось в соцсетях:​

Последствия

Также в сообществе "Киев оперативный" опубликовали фото с последствиями аварии. Сообщается, что якобы струя повредила 12 машин.

Поговаривают, что на место аварии приедет Виталий Кличко.