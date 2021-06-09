В Киеве на Демеевской площади столкнулись автобусы: видео

Вероятно, междугородный автобус как раз собирался отправиться в Мариуполь. Причины аварии пока неизвестны. В Патрульной полиции сообщили, что в результате ДТП пострадали люди.
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Впрочем, на видео, которое распространили в соцсетях, видно, что было лобовое столкновение. В таком состоянии автобусы поедут только на ремонт.
Движение затруднено
Патрульные добавляют, что на месте ДТП затруднено движение. Говорится об участке в направлении от проспекта Лобановского до проспекта Науки.
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На неофициальном телеграм-канале Magnolia TV также опубликовали фотографии с места происшествия.
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