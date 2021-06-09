В Киеве на Демеевской площади столкнулись автобусы: видео

В Киеве на Демеевской площади столкнулся рейсовый автобус "Киев – Мариуполь" с городским "коллегой". Это произошло утром 9 июня возле центрального автовокзала на проспекте Науки.

Вероятно, междугородный автобус как раз собирался отправиться в Мариуполь. Причины аварии пока неизвестны. В Патрульной полиции сообщили, что в результате ДТП пострадали люди.

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Впрочем, на видео, которое распространили в соцсетях, видно, что было лобовое столкновение. В таком состоянии автобусы поедут только на ремонт.

Движение затруднено

Патрульные добавляют, что на месте ДТП затруднено движение. Говорится об участке в направлении от проспекта Лобановского до проспекта Науки.

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На неофициальном телеграм-канале Magnolia TV также опубликовали фотографии с места происшествия и сообщили некоторые подробности.

Детали

Как удалось выяснить, грузовой автомобиль Mercedes остановился чтобы пропустить междугородный автобус Setra (Киев-Мариуполь), который выезжал из центрального автовокзала. И в этот момент получил сильный удар в заднюю часть от городского автобуса Maz (улица Тростянецкая - Музей авиации).

От столкновения автомобиль Mercedes отбросило в автобус Setra. Известно, что в больницу госпитализировали пассажира городского автобуса. Мужчина серьезно травмировал голову. Больше за помощью к медикам никто не обращался.

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