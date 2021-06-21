В сети есть уже даже отдельные аккаунты, которые посвящены такому челленджу. В то же время в фейсбуке на такое "развлечение" несовершеннолетних реагируют пострадавшие, в которых украли колпачки.

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Новый опасный челлендж в тиктоке

Пострадавшие владельцы авто призывают родителей лучше следить за собственными детьми, а также провести с ними воспитательные беседы. Колпачки, которые подростки уже успели похитить, необходимо вернуть на место.

Пользователи сети реагируют на сообщение одного из водителей, который пострадал от тикток-челленджа. В комментариях люди написали, что также стали жертвами нового тренда.

Обратите внимание! Это уже второй опасный челлендж в тиктоке. Ранее популярным был смертельный челлендж "40 таблеток", из-за которого погибли дети.