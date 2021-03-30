Чрезвычайный инцидент произошел во дворе дома на улице Мишуги в одном из самых густонаселенных районов Киева 30 марта. Прохожие увидели на детской площадке мужчину, который потерял сознание.

Медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть мужчины. На месте происшествия работали следователи полиции.

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Как сообщили 24 каналу в пресс-службе полиции Киева, по предварительным данным, умершему на вид до 40 лет.

Что известно о смерти мужчины на детской площадке в Киеве

Мужчину, который умер около 16:00 30 марта на детской площадке на улице Мишуги, 8, увидели прохожие. Именно они обратились в полицию и врачам скорой.

Несмотря на пребывание вместе с покойником, дети продолжают играть на площадке будто ничего не произошло.

Полицейские, приезжавшие на вызов, не нашли на теле никаких признаков насильственных действий. Что именно произошло с ним, выяснят эксперты.

По факту происшествия полицейские откроют уголовное производство по статье об умышленном убийстве и с пометкой о естественной смерти. Согласно Уголовному кодексу, производства должны закрыть в случае, если патологоанатомы подтвердят информацию о том, что инцидент не связан с убийством.

Личность умершего правоохранители пока не установили.

Сейчас правоохранители ждут приезда службы, которая заберет тело умершего с детской площадки.



Дети спокойно играли рядом с покойником / Фото dtp.kiev.ua

12 февраля 2021 года на Чоколовке в Киеве мужчина подорвал себя гранатой возле детского сада. Перед взрывом он просил всех отойти. Он погиб мгновенно.