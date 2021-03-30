На Позняках в Киеве на детской площадке нашли мертвым молодого человека: фото
Чрезвычайный инцидент произошел во дворе дома на улице Мишуги в одном из самых густонаселенных районов Киева 30 марта. Прохожие увидели на детской площадке мужчину, который потерял сознание.
Источник:24 канал
Медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть мужчины. На месте происшествия работали следователи полиции.
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Как сообщили 24 каналу в пресс-службе полиции Киева, по предварительным данным, умершему на вид до 40 лет.
Что известно о смерти мужчины на детской площадке в Киеве
- Мужчину, который умер около 16:00 30 марта на детской площадке на улице Мишуги, 8, увидели прохожие. Именно они обратились в полицию и врачам скорой.
- Несмотря на пребывание вместе с покойником, дети продолжают играть на площадке будто ничего не произошло.
- Полицейские, приезжавшие на вызов, не нашли на теле никаких признаков насильственных действий. Что именно произошло с ним, выяснят эксперты.
По факту происшествия полицейские откроют уголовное производство по статье об умышленном убийстве и с пометкой о естественной смерти. Согласно Уголовному кодексу, производства должны закрыть в случае, если патологоанатомы подтвердят информацию о том, что инцидент не связан с убийством.
Личность умершего правоохранители пока не установили.
Сейчас правоохранители ждут приезда службы, которая заберет тело умершего с детской площадки.
Дети спокойно играли рядом с покойником / Фото dtp.kiev.ua
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