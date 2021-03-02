В Киеве на детской площадке нашли разбитые ртутные термометры
На детской площадке нашли опасный мусор / КАРС
В Киеве в Оболонском районе прямо на детской площадке нашли 6 разбитых ртутных термометров. Люди предполагают, что их выбросило медицинское учреждение.
Источник:КАРС
Такой выводы сделали пользователи соцсетей, потому что мусор был завернут в бахилу.
Читайте также Не только на кассах: в Киевском метро появились дефибрилляторы – фото
Впрочем, пока неизвестно кто подбросил такие опасные штуки на детскую площадку.
Найденные термометры / Фото КАРС
Спасатели Киевской аварийно-спасательной службы угрозу ликвидировали.
Что делать, если разбился ртутный термометр:
- нельзя собирать ртуть пылесосом, веником или тряпкой;
- необходимо вывести из помещения не задействованных в уборке людей, а также детей и животных, закрыть комнату, где разбился градусник, открыть окно, не создавая при этом сквозняк;
- При уборке обязательно использовать резиновые перчатки.
Более подробно с правилами поведения и уборки разбитого градусника можно ознакомиться на сайте КАРС.
Поделиться новостью