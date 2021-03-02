В Киеве в Оболонском районе прямо на детской площадке нашли 6 разбитых ртутных термометров. Люди предполагают, что их выбросило медицинское учреждение.

Такой выводы сделали пользователи соцсетей, потому что мусор был завернут в бахилу.

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Впрочем, пока неизвестно кто подбросил такие опасные штуки на детскую площадку.



Найденные термометры / Фото КАРС

Спасатели Киевской аварийно-спасательной службы угрозу ликвидировали.

Что делать, если разбился ртутный термометр:

нельзя собирать ртуть пылесосом, веником или тряпкой;

необходимо вывести из помещения не задействованных в уборке людей, а также детей и животных, закрыть комнату, где разбился градусник, открыть окно, не создавая при этом сквозняк;

При уборке обязательно использовать резиновые перчатки.

Более подробно с правилами поведения и уборки разбитого градусника можно ознакомиться на сайте КАРС.