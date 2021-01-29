В Киеве мужчина с фамилией Галилейский пробрался ночью в один из детских садов, чтобы переночевать. Для этой миссии он выбрал душевую комнату.

Источник: "Киев Оперативный"

Бродяга залез в помещение через окно и устроился на полу, но утром его побеспокоили – вызвали охранников и полицию. Правоохранители не нашли оснований для его задержания и отпустили мужчину.

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А зовут его Игорь Витальевич Галилейский – он неоднократно был судим за кражи, совмещенные с проникновением в жилище.

В комментариях люди возмущаются действиями полиции – мол, не стоило отпускать бродягу. Однако в уголовном кодексе Украины речь идет только о незаконном проникновении в жилье или другое владение лица – нарушение неприкосновенности жилья.

Статьи 162 УК и 233 УПК не предусматривают ответственности за проникновение в коммунальные или государственные учреждения – вот если бы Галилейский что-то украл, то было бы другое дело.