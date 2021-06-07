Видео буллинга подростки выложили в соцсетях. На этом издевательство не закончилось – девочка получает угрозы от неизвестных страниц.

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Нанесли 7 ударов по голове

Мать пострадавшей отмечает, что ее ребенку нанесли 7 ударов по голове. Впрочем, девочка смогла сама добраться домой и легла спать.

Я не запрещаю своей дочери общаться с другими подростками, но никогда не могла подумать, что это общение принесет ей столько зла. Ее "знакомые" решили разбить сырые яйца о ее голову, оскорбляя и унижая публично,

– рассказывает мама Дарья Судакова.

Позже женщина увидела в соцсетях видео издевательства над Екатериной. Их нашел старший сын Дарьи.

К буллингу подготовились заранее

Как оказалось, 6 подростков договорились заранее, купили яйца и позвали Катю гулять. Когда они встретились, то отобрали у нее телефон, начали унижать и напали, параллельно снимая все на свои телефоны.

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В каком состоянии пострадавшая

Сейчас с девочкой работает психолог и она восстанавливается в домашнем режиме. Однако, она по сей день продолжает получать угрозы.

Мать пострадавшей хочет справедливости в правовом поле и публичные извинения от каждого, кто обидел ее ребенка, а также моральной компенсации. Женщина написала заявление в полицию.

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В Киеве полиция начала ставить детей на учет из-за буллинга

В Киеве в прошлом году начали ставить на учет детей из-за буллинга. Полиция уверяет, что это не наказание, а лишь способ решить проблему. Впрочем, родителям обидчика могут выписать и штраф.