В Киеве пожарные решили отметить маленькую Полину, которая заметила пожар в одной из квартир на Левом берегу. Благодаря наблюдательности 4-летней девочки удалось предотвратить беду и спасти кота.

Источник: ГСЧС

Полина во время прогулки с мамой заметила в окне "странные огоньки" и они вместе позвонили в пожарную часть. Так удалось ликвидировать пожар.

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Подобные случаи – редкость и именно поэтому мы решили встретиться с девочкой-героем и лично отблагодарить ее за внимательность и сообразительность. Коллектив 19-й Государственной пожарно-спасательной части отблагодарил малышку вкусностями и ценными подарками. Не забыли и провести небольшую экскурсию пожарной частью, чтобы ближе познакомить Полину со спасательным делом,

– рассказали спасатели.

Также юную героиню наградили орденом "За доброе дело".

Ранее сайт 24 канала писал о том, что пожарные в Киеве спасли кота от смерти. Так это как раз был тот случай, когда 4-летняя Полина заметила огонь в квартире.