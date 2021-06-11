Девушка жива, но вероятно получила перлом ног. Ее забрала карета скорой помощи.

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Трамвай поднимали краном

Чтобы спасти человека, пришлось вызывать спецтехнику и поднимать трамвай. Движение трамваев было приостановлено.

На месте инцидента работают правоохранители. В "Киевпастрансе" пока не прокомментировали эту ситуацию.

В Киеве девушка попала под трамвай: видео 18+

Также в сети опубликовали как на место приехал кран.

Другие случаи

В среду, 9 июня, в одном из жилых многоэтажных домов Киева оборвался лифт. В результате инцидента погиб мужчина, вероятно, монтажер.

В Киеве на Окружной внедорожник влетел в фуру с трубами.