Девушка жива, но вероятно получила перлом ног. Ее забрала карета скорой помощи.
Читайте также Санитаров и машин не хватает: в Киеве тела умерших могут лежать на улице часами
Трамвай поднимали краном
Чтобы спасти человека, пришлось вызывать спецтехнику и поднимать трамвай. Движение трамваев было приостановлено.
На месте инцидента работают правоохранители. В "Киевпастрансе" пока не прокомментировали эту ситуацию.
В Киеве девушка попала под трамвай: видео 18+
Также в сети опубликовали как на место приехал кран.
Другие случаи
В среду, 9 июня, в одном из жилых многоэтажных домов Киева оборвался лифт. В результате инцидента погиб мужчина, вероятно, монтажер.
В Киеве на Окружной внедорожник влетел в фуру с трубами.