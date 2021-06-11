В Киеве в Днепровском районе на бульваре Ярослава Гашека 11 июня девушка упала под трамвай. Свидетели происшествия говорят, что она поскользнулась.

Девушка жива, но вероятно получила перлом ног. Ее забрала карета скорой помощи.

Читайте также Санитаров и машин не хватает: в Киеве тела умерших могут лежать на улице часами

Трамвай поднимали краном

Чтобы спасти человека, пришлось вызывать спецтехнику и поднимать трамвай. Движение трамваев было приостановлено.

На месте инцидента работают правоохранители. В "Киевпастрансе" пока не прокомментировали эту ситуацию.

В Киеве девушка попала под трамвай: видео 18+

Также в сети опубликовали как на место приехал кран.

Другие случаи

В среду, 9 июня, в одном из жилых многоэтажных домов Киева оборвался лифт. В результате инцидента погиб мужчина, вероятно, монтажер.

В Киеве на Окружной внедорожник влетел в фуру с трубами.