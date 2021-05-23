Разговаривала по телефону и попала под бетоносмеситель: ужасное ДТП в Киеве – видео 18+

В Киеве несколько дней назад произошло ДТП с участием пешехода и бетоносмесителя. На улице Ивана Сирко девушка разговаривала по телефону, переходя дорогу, именно тогда на нее наехала машина. В полиции говорят, несмотря на то, что потерпевшая была рассеянной из-за гаджета, дорогу она переходила на "зебре" или совсем близко, поэтому, кто виноват – еще предстоит разобраться.

Видео инцидента обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Он отметил, что девушку, которая оказалась прямо под машиной, сразу доставили в больницу с травмами.

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ДТП произошло на "зебре" или возле нее

В полиции отметили, что несмотря на то, что часто ДТП возникает из-за использования гаджетов во время движения, здесь ситуация другая. Группа, которая выехала на место аварии, выяснила, что девушка таки шла по пешеходному переходу или рядом с ним. Окончательные данные установят в ходе расследования.

В полиции напомнили, что запрещается пешеходу:

переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения;

выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;

внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;

задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения.

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