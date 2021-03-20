В Киеве девушка выпрыгнула с 35 этажа дома: смерть наступила мгновенно
В Киеве девушка прыгнула с 35 этажа жилого дома. Трагедия произошла 20 марта по адресу Харьковское шоссе, 19.
Источник:Телеграм dtp.kiev.ua
Скончавшаяся выпрыгнула из квартиры, которая размещена в жилом комплексе "Мега-Сити". Девушка погибла на месте.
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Во время падения она пробила крышу пристройки, размещенной на территории многоэтажки.
Как сообщает телеграм-канал dtp.kiev.u, смерть от падения с 35 этажа наступила мгновенно.
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Сейчас полиция не разглашает данные погибшей девушки. Также неизвестно, почему именно умершая совершила самоубийство. Следствие работает над установлением причины.
"На месте работает полиция, медики и СОГ (следственно-оперативная группа – 24 канал)", – информирует "ДТП. Киев".
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