В Киеве девушка прыгнула с 35 этажа жилого дома. Трагедия произошла 20 марта по адресу Харьковское шоссе, 19.

Скончавшаяся выпрыгнула из квартиры, которая размещена в жилом комплексе "Мега-Сити". Девушка погибла на месте.

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Во время падения она пробила крышу пристройки, размещенной на территории многоэтажки.

Как сообщает телеграм-канал dtp.kiev.u, смерть от падения с 35 этажа наступила мгновенно.

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Сейчас полиция не разглашает данные погибшей девушки. Также неизвестно, почему именно умершая совершила самоубийство. Следствие работает над установлением причины.

"На месте работает полиция, медики и СОГ (следственно-оперативная группа – 24 канал)", – информирует "ДТП. Киев".

Обратите внимание! 1 марта с балкона многоэтажки, тоже расположенной на Харьковском шоссе, выпрыгнула 15-летняя девушка. Погибшая девушка жила вместе с бабушкой.