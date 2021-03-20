У Києві дівчина стрибнула з 35 поверху житлового будинку. Трагедія сталась 20 березня за адресою Харківське шосе, 19.

Померла вистрибнула з квартири, яка розміщена в житловому комплексі "Мега-Сіті". Дівчина загинула на місці.

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Під час падіння вона пробила дах прибудови, розміщеної на території багатоповерхівки.

Як повідомляє телеграм-канал "ДТП. Киев", смерть від падіння з 35 поверху настала миттєво.

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Наразі поліція не розголошує дані загиблої дівчини. Також невідомо, чому саме померла скоїла самогубство. Слідство працює над встановленням причини.

"На місці працює поліція, медики і СОГ (слідчо-оперативна група – 24 канал)", – інформує "ДТП. Киев".

Зверніть увагу! 1 березня з балкона багатоповерхівки, теж розташованої на Харківському шосе, вистрибнула 15-річна дівчина. Загибла дівчина жила разом з бабусею.