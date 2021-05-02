Свои "подвиги" девушки публиковали в своих соцсетях. Устроить их они решили в церкви Рождества Христова на Подоле.

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"Развлечения" девушек в храме

То, что делали, девушки снимали на видео своих соцсетей. В телеграм-канале появился короткий смонтированный ролик из фрагментов "деятельности" девушек из разных аккаунтов.

Началось все с того, что одна из девушек зашла в церковь, распевая "Санта Мария". Очевидно, она иронично подражала оде "Аве Мария". Она подошла к одной из работниц церкви и спросила, можно ли посвятить "куличи". Потом девушка начала подходить к церковным подсвечникам и задувать свечи.

После девушки стали фотографироваться в дерзких позах, одна из них курила вейп, другая снимала видео с бокалом в руке. Закончилось видео тем, что одна из девушек громко начала кричать, обо что-то ударившись. Она иронично заявила среди крика "Ау, это бог".

Девушки курили в церкви, задували свечи и распивали алкоголь – смотрите видео

В комментариях пользователи возмущаются такому поведению девушек. Отмечают: так себя вести нельзя не то, чтобы в церкви, но и вообще – где угодно. Люди возмущаются, что девушки невоспитанные и ужасно себя ведут.



Как отреагировали пользователи на такое поведение девушек / Скриншот



Кто-то прежде всего обратил внимание на внешность девушек / Скриншот