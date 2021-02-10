Обучение в школах Киева 11 и 12 февраля будут проводиться в дистанционном режиме. Детские сады просто не будут работать.

Как отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский, решение о закрытии школ и детских садов было принято из-за прогноза о существенном ухудшении погодных условий.

Смотрите также Резкое похолодание и гололедица: киевлян предупредили об опасности и ухудшении погодных условий

Представитель власти также обратился к руководству госучреждений и частных компаний с призывом засчитать отсутствие на рабочем месте как дистанционную работу.

Значительно разгрузят транспортную систему

По словам чиновника, общее количество педагогов и учеников в Киеве – почти 500 тысяч человек. Поэтому, если преподаватели и школьники останутся дома, транспортная система будет серьезно разгружена.

Прекращение очного обучения на два дня станет реальной разгрузкой столичных автодорог. Последние дни техника и коммунальщики работают на пределе возможностей, но непогода не отступает и, к сожалению, прогноз на ближайшие дни неутешительный. Педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме,

– отметил Мондриевский.