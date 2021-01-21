В Киеве на улице Радужной, 41 на 4 этаже произошел прорыв горячей воды. Работник ЖЭКа приехал только через полтора часа и начал искать ключи от подвала. Когда не нашел их у жильцов, то поехал на "аварийке" искать ключи в ЖЭК.

В это время квартиры и имущество людей продолжало заливать кипятком. Об инциденте рассказали в местных телеграм-каналах и в Фейсбуке, информирует сайт 24 канала.

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В Киеве в доме прорвало горячую воду: смотрите видео

Пока неизвестно как завершилась эта история, но скорость и смекалка столичных коммунальщиков поражает.

Аналогичная ситуация произошла в этот день на Подоле и на Борщаговке, а также на улице Полесской.

На Борщаговке горячая вода текла по ступенькам подъезда как горная речка: смотрите видео

Это произошло на улице Борщаговской, 152.