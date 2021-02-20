В Киеве на Дружбы народов посреди дня загорелось авто: начались проблемы с движением – видео
В Киеве на бульваре Дружбы народов загорелась легковушка. В результате начались осложнения движения. Также временно перестали работать троллейбусы.
Источник:Пресс-служба патрульной полиции Киева
Известно, что загорелся автомобиль Mazda. Іницдент случился у заправочной станции Socar под вечер 20 февраля.
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- Сначала было затруднено движение от моста Патона в направлении Печерского моста.
- Через некоторое время – в сторону станции метро Демеевская. Причина – обрыв троллейбусной электросети. Произошло ли это в результате возгорания авто – не известно.
- По последним данным, движение общественного транспорта возобновили.
- Автомобиль, в котором произошло возгорание, ожидает эвакуации.
- Пострадал ли кто-то из людей – в патрульной полиции Киева не сообщают.
Движение троллейбусов в районе Дружбы Народов восстановили / Фото патрульной полиции Киеве
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Где располагается бульвар Дружбы Народов в Киеве / Карта
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