В Киеве на бульваре Дружбы народов загорелась легковушка. В результате начались осложнения движения. Также временно перестали работать троллейбусы.

Известно, что загорелся автомобиль Mazda. Іницдент случился у заправочной станции Socar под вечер 20 февраля. Обратите внимание На Крещатике дорожный знак упал на машины: видео Подробнее Сначала было затруднено движение от моста Патона в направлении Печерского моста.

Через некоторое время – в сторону станции метро Демеевская. Причина – обрыв троллейбусной электросети. Произошло ли это в результате возгорания авто – не известно.

По последним данным, движение общественного транспорта возобновили.

Автомобиль, в котором произошло возгорание, ожидает эвакуации.

Пострадал ли кто-то из людей – в патрульной полиции Киева не сообщают.

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