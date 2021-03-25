В Киеве один из начальников части ГСЧС спас кота и поселил его в своем кабинете. Из кота сделали настоящего спасателя – сшили ему униформу и даже дали звание майора.

Артур Моркотенко увидел сообщение в фейсбуке, что кто-то подбросил котика в подъезд. Он решил спасти несчастную зверушку и забрал кота на работу.

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Кот живет в кабинете начальника

Котика назвали Чивас и поселили в кабинете начальника части специальных спасательных работ. Коту сразу дали звание майора и сшили специальную форму.

Его задача – ловить мышей. А в свободное от выполнения служебных обязанностей время котик спит в лотке для бумаг и гуляет по части.

Мы убеждены, что такие истории и поступки достойны общественного внимания, ведь это сильно вдохновляет и не дает разувериться в обыденности,

– пишет пресс-служба ГСЧС.

В Киеве начальник ГСЧС дал коту звание майора:

Фото Ксении Невенченко и Артура Моркотенко