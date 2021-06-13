В Киеве в ДТП погиб известный тренер по бодибилдингу

В Киеве 12 июня произошло ДТП, унесшее жизнь Руслана Акижанова. Он был известным тренером по бодибилдингу и отцом четверых детей.

Трагическое известие сообщили в Национальной федерации бодибилдинга Украины. Известно, что авария произошла на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Симона Петлюры.

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Что известно об аварии

По предварительным данным, таксист на Hyundai начал поворачивать на улицу Петлюры в тот момент, когда Акижанов на мотоцикле ехал по бульвару Шевченко в сторону площади Победы. Мотоциклист не успел среагировать на маневр водителя и влетел в его авто.

Удар был довольно сильным и пришелся в боковую часть автомобиля. Внешне мотоцикл почти не пострадал, чего нельзя сказать о его владельце. Акижанова срочно доставили в больницу, где медики боролись за его жизнь.

К сожалению, проведение медицинских манипуляций не помогло, и известный тренер по бодибилдингу скончался. Водителя такси направили на экспертизу, ее результаты пока неизвестны.

В аварии погиб известный тренер по бодибилдингу Руслан Акижанов / Фото "Телеграмм"

Заметим, что Акижанов был в браке с фитнес-тренером Марией Акижановой, которая и родила ему троих детей. В целом у мужчины осталось четверо детей: старшей дочери спортсмена от первого брака 26 лет, а трем девочкам от второго – 12 лет, 3 и 1 год.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Руслана Акижанова.