Следователи утверждают, что разоблачили сразу двух, не связанных между собой злоумышленниц, которые организовывали съемки порно с детьми в течение 3 – 4 лет. Жительницы Киева, по данным правоохранителей, нарушили сразу две статьи Уголовного кодекса – о создании детской порнографии и о развращении несовершеннолетних.
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Если суд признает фигуранток уголовного производства виновными, им грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.
До 2 тысяч за фото и видео
- Правоохранители с киберполиции отметили, что женщины занимались изготовлением фото и видеопродукции с участием своих маленьких детей.
- Девушки, вовлеченные в преступную деятельность, занимались ею чуть ли не с ясельного возраста.
- Детскую порнографию злоумышленницы продавали. По данным следствия, женщины получали за один материал до 2 тысяч гривен.
Обеих женщин, которые снимали детскую порнографию, задержали / Фото департамента киберполиции Украины
Во время обысков в квартирах фигуранток производств полицейские изъяли фото и видео с соответствующим содержанием.
Одной женщине суд уже избрал меру пресечения в виде пребывания в СИЗО без возможности выйти на свободу под залог. Правоохранители будут требовать такого же решения в отношении другой киевлянки.
Следственные действия продолжаются.