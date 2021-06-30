В Киеве две женщины снимали порно с собственными маленькими дочерьми: их задержали

Полицейские задержали двух жительниц Киева, которые изготавливали детскую порнографию с участием собственных детей. В роликах с запрещенным содержанием снимали девушек 6 и 9 лет.

Следователи утверждают, что разоблачили сразу двух, не связанных между собой злоумышленниц, которые организовывали съемки порно с детьми в течение 3 – 4 лет. Жительницы Киева, по данным правоохранителей, нарушили сразу две статьи Уголовного кодекса – о создании детской порнографии и о развращении несовершеннолетних.

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Если суд признает фигуранток уголовного производства виновными, им грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

До 2 тысяч за фото и видео

Правоохранители с киберполиции отметили, что женщины занимались изготовлением фото и видеопродукции с участием своих маленьких детей.

Девушки, вовлеченные в преступную деятельность, занимались ею чуть ли не с ясельного возраста.

Детскую порнографию злоумышленницы продавали. По данным следствия, женщины получали за один материал до 2 тысяч гривен.



Обеих женщин, которые снимали детскую порнографию, задержали / Фото департамента киберполиции Украины

Во время обысков в квартирах фигуранток производств полицейские изъяли фото и видео с соответствующим содержанием.

Одной женщине суд уже избрал меру пресечения в виде пребывания в СИЗО без возможности выйти на свободу под залог. Правоохранители будут требовать такого же решения в отношении другой киевлянки.

Следственные действия продолжаются.