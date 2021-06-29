Из-за такой оригинальной утилизации скошенной травы произошел довольно серьезный пожар. Потушить его пытались местные жители, однако они быстро поняли, что самостоятельно справиться с огнем им не удастся.

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На место происшествия вызвали спасателей.

Траву оставили коммунальщики

Местные жители утверждают, что во дворе многоэтажки траву оставили работники коммунальных служб. С какой целью они не вывезли ее на утилизацию, а оставили под открытым небом, неизвестно.

Очевидцы видели, как мимо кучи сухой травы пробегал какой-то парень, после чего произошло возгорание.

В результате быстрого реагирования на инцидент со стороны пожарных, пожар не распространился до самих домов, автомобилей и не повредил другое имущество.

Как вам утилизация скошенной травы на ДВРЗ, на улице Бородина. Пожарные были и все быстро потушили, – отметили в телеграм "Киев без цензуры" в подписи к видео.

Смотрите видео пожара скошенной травы в Киеве: