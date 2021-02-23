В Киеве на ДВРЗ горит дом: видео
В Киеве возник пожар / 24 канал
В Киеве в районе ДВРЗ 23 февраля возник крупный пожар. Горит крыша дома. На месте работают спасатели ГСНС.
Источник:24 канал
Пока нет подробностей, а также информации о пострадавших.
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В Киеве на ДВРЗ горит дом: смотрите видео
По словам очевидцев, огонь охватил двухэтажное здание на улице Литинской.
Пожар видно и в других районах столицы.
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