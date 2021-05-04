Около 4:00 во дворе дома №41Б начался пожар. Огонь быстро охватил припаркованный Renault Kangoo, после чего перекинулся на помещение магазина.

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На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС и полицейские.

Очевидцы говорят о поджоге

Прибывшие на место происшествия спасатели потушили огонь. Однако спасти машину не смогли – она выгорела дотла.

Свидетели инцидента утверждают, что пожар является делом рук неизвестных, которые подожгли Renault.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. По факту возгорания правоохранители открыли уголовное производство. Как именно они квалифицировали произошедшее, пока неизвестно.

Досудебное расследование инцидента продолжается.

Смотрите видео с места пожара в Киеве:

Поджоги автомобилей в столице случаются довольно часто. Чуть ли не каждую неделю полицейские фиксируют случаи умышленного уничтожения чужого имущества следующим образом.