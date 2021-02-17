В Киеве в Голосеевском районе могло быть еще одно детское самоубийство. Сосед спас юношу, который хотел прыгнуть с 13 этажа.

Сейчас детали неизвестны, но в соцсетях распространили фотографию попытки парня выпрыгнуть с балкона.

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Об этом рассказывают в сюжете "Киев. NewsRoom" телеканала "Киев".

В Киеве еще один юноша хотел прыгнуть с 13 этажа: смотрите видео

Отмечается, что подросток уже пристраивался, чтобы прыгнуть с 13-го этажа многоэтажки. Однако сделать последний шаг в пропасть ему помешал сосед.

Детские самоубийства в Киеве

Сегодня 17 февраля 15-летняя девушка упала с многоэтажки. Она сразу умерла от полученных травм. На месте работают полицейские, в том числе и представители киберполиции – это значит, что правоохранители рассматривают версию доведения до самоубийства через интернет.

А два дня назад – 15 февраля во том же Дарницком районе погибла другая девушка – выпала с 14 этажа. Ей было 13 лет.

Ранее сайт 24 канала собрал информацию о всех случаях.

В Киеве уже говорят о том, что все эти трагедии не случайные – якобы в интернете появилась новая ужасная "игра", по аналогии "Синего кита" – когда детей доводили до самоубийств. Такую версию рассматривают и в полиции, но доказательств пока нет.

Также 16 февраля в Боярке, что под Киевом две 12-летние лицеистки выпили по 40 таблеток дротаверина – одна девочка умерла. Такую "игру" 7-классницы якобы увидели в TikTok.