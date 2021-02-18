В Киеве в больницу "Охматдет" 18 февраля привезли 15-летнего парня, который дома выпил порцию таблеток. Пока неизвестно, что это был за препарат и связан ли этот случай со смертельным челленджем "40 таблеток" в ТикТок.

Состояние ребенка стабильное – его жизни ничего не угрожает. Журналистам пока не удалось выяснить, что случилось и почему парень наглотался таблеток.

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В то же время врачи рассказали, что тенденция суицидальных настроений среди молодежи в последние месяцы сильно возросла.

У нас последние два года цифры остаются постоянными – 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями, –

сообщает заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций НДСБ "Охматдет" Александр Урин.

Смертельный челлендж "40 таблеток" в ТикТок

Напомним, что 16 февраля в Боярке (Киевская область) умерла лицеистка, которая с подругой решила попробовать дротаверин (аналог "Но-шпы") – 7-классницы наглотались таблеток – по 40 штук. Подруга осталась жива, но попала в больницу.

На следующий день такой челлендж повторили школьницы в Умани. Девушки выпили по 10 таблеток и попали также в больницу.

Как выяснилось, такую ​​"игру" девушки увидели в соцсети ТикТок.