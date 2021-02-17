В Киеве произошло очередное смертельное падение с высотки, 17 февраля погибла еще одна девушка. Ей было 15 лет. Это уже 7 аналогичный случай в столице и области за последние два месяца.

По информации, которую предоставляют в полиции, девушка выпала из общего балкона на 16-м этаже и погибла на месте. Правоохранители начали расследование.

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Трагедия произошла в Дарницком районе столицы на улице Архитектора Вербицкого.



Именно из этого дома и упала девушка / Фото "Киев Оперативиний"

Девушка получила телесные повреждения не совместимые с жизнью.



На место прибыла машина киберполиции / Фото "Киев Оперативиний"

Киберполиция расследует преступления, связанные с деяльностью в интернете.

Детские самоубийства в Киеве

Это уже 7-й известный случай смертельных падений детей и подростков с высоты за январь – февраль 2021 года.

Лишь 15 февраля в том же Дарницком районе погибла другая девушка – выпала с 14 этажа. Ей было 13 лет.

Ранее сайт 24 канала собрал информацию о всех случаях.

В Киеве уже говорят о том, что все эти трагедии не случайные – вроде в интернете появилась новая ужасная "игра", по аналогии "Синего кита" – когда детей доводили до самоубийств. Такую версию рассматривают и в полиции, но доказательств пока нет.

Также 16 февраля в Боярке, что под Киевом две 12-летние лицеистки выпили по 40 таблеток дротаверина – одна девочка умерла. Такую "игру" 7-классницы якобы увидели в TikTok.