В Киеве на Гидропарке был пожар: горели деревянные домики – видео
Пожар на Гидропарке / 24 канал
В Киеве на Гидропарке пожарные боролись с огнем. Горели деревянные домики рядом с яхт-клубом "Фрегат".
Источник:24 канал
Спасатели погалислы огонь в 15:56.
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Что известно о пожаре
- Работу осложняло то, что горели деревянные домики, огонь очень быстро перекидывался на соседние постройки.
- Общая площадь пожара – 300 квадратных метров.
- К слову, яхт-клуб "Фрегат" находится на Броварском проспекте 18-К, вблизи станции метро "Гидропарк".
- Пожар был виден из вагонов метро.
В Киеве на Гидропарке пожар: смотрите видео
В ГСЧС сообщили, что на месте происшествия работало 6 единиц основной и специальной техники и 26 человек личного состава.
Никто не пострадал.
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