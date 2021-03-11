В Киеве на Гидропарке пожарные боролись с огнем. Горели деревянные домики рядом с яхт-клубом "Фрегат".

Спасатели погалислы огонь в 15:56. Читайте также В Доме профсоюзов в Киеве таки открыли покерный клуб Что известно о пожаре Работу осложняло то, что горели деревянные домики, огонь очень быстро перекидывался на соседние постройки.

Общая площадь пожара – 300 квадратных метров.

К слову, яхт-клуб "Фрегат" находится на Броварском проспекте 18-К, вблизи станции метро "Гидропарк".

Пожар был виден из вагонов метро. В Киеве на Гидропарке пожар: смотрите видео В ГСЧС сообщили, что на месте происшествия работало 6 единиц основной и специальной техники и 26 человек личного состава. Никто не пострадал.