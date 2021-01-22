В Киеве произошел довольно курьезный случай – толстый кот хотел пробраться в библиотеку, но из-за своих больших размеров застрял в вентиляции мордой вниз. Его пришлось спасать.

Нелегального посетителя библиотеки нашли представители Команды спасения животных. Об этом пишут на сайте "Вечернего Киева".

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Досадный случай с котом произошел на улице Светлицкого на Виноградаре.

Пушистый любимец улизнул из окна и попал в вентиляционную шахту библиотеки. Впрочем, до книжек кот не добрался: из-за своих больших размеров он застрял в вентиляции мордой вниз, упершись головой в решетку.



Кот застрял, потому что толстый / Фото "Вечернего Киева"

С животным все хорошо, усатого спасли. Для этого пришлось демонтировать решетку и крышу вентиляционного короба, рассказали зоозащитники.