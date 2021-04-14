Ограбление среди бела дня произошло 14 апреля около 13:00. В Подольском районе Киева на улице Глубочицкой 3 неизвестных достаточно профессионально вытащили сумку с деньгами из машины BMW.

Судя по рассказу потерпевшего, к нападению злоумышленники тщательно готовились. Для совершения преступления злоумышленники спровоцировали на дороге аварийную ситуацию, из-за которой водитель "немца" отвлекся и остановился. Сколько денег вытащили из машины мужчины, неизвестно.

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Сам владелец BMW утверждает, что не знает, какую сумму забрали нападавшие. Он якобы перевозил чужие деньги.

Что известно об ограблении мужчины в Киеве

Водитель элитной легковушки ехал по Глубочицкой улице в направлении Нижнего Вала.

Позади от него машина злоумышленников подрезала КамАЗ, из-за чего водитель грузовика нажал на звуковой сигнал.

Когда владелец BMW отреагировал на шум и остановился, нападавшие подбежали к его машине.

Один из нападавших порезал колесо BMW, чтобы потерпевший не мог их преследовать. Еще один нападавший разбил стекло водителя сверлом и ударил мужчину по лицу. Другой злоумышленник разбил заднее стекло машины и вытащил сумку с деньгами.

После этого нападавшие вернулись к своей машине и уехали.

Растерянный пострадавший вызвал на место происшествия полицейских, которые сейчас пытаются выяснить все обстоятельства преступления. По факту нападения следователи откроют соответствующее уголовное производство. Как именно квалифицировали события правоохранители, пока неизвестно.

Смотрите видео с места ограбления водителя BMW в Киеве: