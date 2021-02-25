В Киеве, к сожалению, пострадал еще один человек от падения льда с крыш зданий. Это произошло 25 февраля на улице Большой Васильковской.

Очевидцы инцидента отмечают, что девушка без сознания. Скорая уже в пути, а пока пострадавшей оказывает помощь женщина, которая стала свидетелем несчастного случая.

Читайте также В Киеве подросток выпрыгнул из окна лицея: его с травмами отвезли в больницу

В сообществе "Киев Оперативный" отмечают, что это произошло возле Киевского национального лингвистического университета (КНЛУ).

Это уже не первый подобный случай. В Киеве за последнюю неделю происходит резкая смена погоды – из-за потепления после морозов на улицах стало ходить опасно – падают сосульки, а иногда и коммунальщики чистят снег.

Сайт 24 канала писал о том, что 23 февраля женщину завалило снегом, потому что она зашла за предупредительную ленту.



Как уберечься от сосулек / Инфографика 24 канала