Из-за сообщения о якобы похищении человека в Киеве и области полицейским пришлось объявлять план-перехват. Произошло это в ночь на 20 апреля.

Правоохранители преследовали универсал Skoda, водитель которого отчаянно пытался сбежать. Для того, чтобы задержать предполагаемого похитителя, копы задействовали больше 10 экипажей полиции. Закончилась погоня аварией, в которой пострадал мужчина.

Смотрите также На трассах Львовщины установят еще 19 камер автофиксации нарушений ПДД

Водителя "немца" задержали.

Что известно о гонках в Киеве

Полицейские получили информацию о том, что владелец легковушки совершил похищение человека в селе Лесники Киевской области.

Автомобиль вероятного нарушителя, по данным полиции, ехал в столицу.

Увидев полицию, водитель иномарки начал отчаянно пытаться сбежать.

В Днепровском районе Киева водитель Skoda не справился с управлением и влетел в машину такси.

В результате столкновения пассажир Bolt получил повреждения. Его госпитализировали медики скорой. К водителю же "немца" применили наручники. Однако человека, которого он якобы похитил, в салоне машины не нашли.

На месте происшествия работали следователи. Как квалифицировали действия водителя Skoda, неизвестно. По меньшей мере ему должно грозить наказание за нарушение правил дорожного движения, которое привело к ДТП, и невыполнение требований полиции об остановке.



Во время гонки произошло сокрушительное ДТП / Фото dtp.kiev.ua