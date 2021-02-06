На территории рынка в Святошинском районе Киева в ночь на 6 февраля вспыхнул пожар. В результате огонь уничтожил 5 павильонов, еще 2 повреждены.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям 6 февраля в 01:40. Возгорание произошло на территории рынка на улице Чернобыльской, 16/80, что в Святошинском районе.

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Что известно о пожаре на рынке Киева

На место инцидента сразу отправились спасатели. Они установили, что произошло возгорание 1-этажного торгового павильона размером 3 на 4 метра.

размером 3 на 4 метра. Далее огонь распространился на 6 продуктовых павильонов, расположенных рядом. Их общая площадь составляла 300 квадратных метров. Пожарные приступили к тушению пожара.

расположенных рядом. Их общая площадь составляла 300 квадратных метров. Пожарные приступили к тушению пожара. В 02:17 спасатели локализовали возгорание, предотвратив дальнейшее распространение пламени. А уже в 02:35 пожар удалось ликвидировать.

Последствия возгорания

В результате пожара полностью уничтожены 5 продуктовых павильонов, еще 2 повреждены. К счастью, погибших и травмированных нет.

еще 2 повреждены. К счастью, Причину возгорания и размер ущерба сейчас выясняют.

К слову, на месте пожара работали 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 спасателя.

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В Святошинском районе Киева горел рынок / Фото ГСЧС



Огонь полностью уничтожил 5 павильонов, еще 2 – повреждены / Фото ГСЧС



К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать Фото ГСЧС

Пожар произошел в Святошинском районе Киева: смотрите карту