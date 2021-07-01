Сообщение о пожаре поступило в управление в 19:27. На улицу Кольцова сразу направили спасателей из ближайших пожарных подразделений.

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Из помещения пришлось эвакуировать людей

Уже на месте пожарные выяснили, что горит пристройка к магазину, однако пламя грозит охватить весь супермаркет. Из помещения пришлось эвакуировать людей.

Уже в 19:48 пожар удалось локализовать на площади 20 квадратных метров. Еще через 20 минут с огнем справились окончательно. К тушению пламени привлекли 3 единицы техники и 15 спасателей.

Обратите внимание! Пока причина пожара не сообщается. Ее, говорят в ГСЧС, должны установить правоохранительные органы.



На место пожара прибыли 3 единицы техники / Фото ГСЧС

Смотрите видео с места пожара:

В Киевской области горела стоматология

Отметим, что в конце июня в Киевской области горела стоматология. Пожар вспыхнул в Белой Церкви и его в течении 5 часов не могли преодолеть спасатели. В огне была кровля площадью 400 квадратных метров. Причин возгорания не сообщили.