В столице в ночь на 8 марта произошел пожар в недостроенной бане. В результате трагического инцидента погибли 3 человека.

Возгорание произошло в Святошинском районе Киева в здании недостроенной бани. Читайте также Пожар в гараже-сауне в Киеве: полиция показала, как спасали людей – видео Детали пожара в бане Огонь вспыхнул в 01:26 в помещении 10 на 8 метров.

В 03: 10 пожар удалось ликвидировать.

В результате возгорания уничтожены вещи домашнего обихода и отделки.

К тушению привлекли 29 спасателей и 5 единиц техники. Есть жертвы возгорания К сожалению, жертв не удалось избежать. В результате пожара погибли 3 человека. Более подробной информации о том, что вызвало пожар, пока нет. Обратите внимание! В Киеве 27 февраля уже горела сауна. Как оказалось, она была обустроена прямо в подвале 2-этажного гаража. Спасатели вынесли из огня 2 человека – мужчину и женщину. К счастью, тогда жертв удалось избежать.