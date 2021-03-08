В Киеве горела баня: в пожаре погибли 3 человека
В Киеве горела баня: в пожаре погибли 3 человека / Иллюстративное фото podiji.ko.net.ua
В столице в ночь на 8 марта произошел пожар в недостроенной бане. В результате трагического инцидента погибли 3 человека.
Источник:ГСЧС
Возгорание произошло в Святошинском районе Киева в здании недостроенной бани.
Читайте также Пожар в гараже-сауне в Киеве: полиция показала, как спасали людей – видео
Детали пожара в бане
- Огонь вспыхнул в 01:26 в помещении 10 на 8 метров.
- В 03: 10 пожар удалось ликвидировать.
- В результате возгорания уничтожены вещи домашнего обихода и отделки.
- К тушению привлекли 29 спасателей и 5 единиц техники.
Есть жертвы возгорания
К сожалению, жертв не удалось избежать. В результате пожара погибли 3 человека.
Более подробной информации о том, что вызвало пожар, пока нет.
Поделиться новостью