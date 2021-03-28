В Деснянском районе Киева 28 марта вспыхнул пожар. Очевидцы опубликовали видео, на котором видно, как в небо поднимается густой черный дым.

Как сообщили в ГСЧС в комментарии 24 каналу, возгорание произошло в одной из новостроек на Троещине. Сейчас там еще никто не проживает.

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Поэтому, к счастью, пострадавших нет. Загорелась облицовка на площади 40 квадратных метров. Пожар уже удалось полностью ликвидировать.

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Масштабные пожары в Киеве