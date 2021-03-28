В Киеве горела новостройка на Троещине: видео
Пожар на Троещине в Киеве / Скриншот из видео
В Деснянском районе Киева 28 марта вспыхнул пожар. Очевидцы опубликовали видео, на котором видно, как в небо поднимается густой черный дым.
Источник:24 канал
Как сообщили в ГСЧС в комментарии 24 каналу, возгорание произошло в одной из новостроек на Троещине. Сейчас там еще никто не проживает.
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Поэтому, к счастью, пострадавших нет. Загорелась облицовка на площади 40 квадратных метров. Пожар уже удалось полностью ликвидировать.
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Масштабные пожары в Киеве
- Накануне, 24 марта, в центре Киева вспыхнул пожар в ресторане "Бездельник". Огонь охватил около 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
- В тот же день загорелось здание супермаркета в Шевченковском районе. Выгорело более 100 квадратных метров, в частности – торговые точки, пристроенные к помещению.
- Еще один пожар произошел 23 марта в доме на Лесном массиве. Загорелся балкон. На момент возникновения пожара хозяева были дома, они не пострадали.
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