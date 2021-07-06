В результате пожара сгорели вещи и тумбочка. К счастью, в школе никого не было. Жертв и пострадавших нет.

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Детали

Пожар произошел днем – сообщение поступило в 13:47. Огонь успел охватить 15 квадратных метров – его ликвидировали в 14:40.

Вахтер позвонил и сказал, что из подвала идет черный дым,

– говорится в отчете пресс-службы ГСЧС.

Сколько пожарных боролись с огнем

На месте работали 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается.