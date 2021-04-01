В Киеве горели плавучие дачи вблизи парка "Наталка": их тушили с пожарного катера – фото, видео
В Киеве горели плавучие дачи вблизи парка " Наталка" / ГСЧС
Возгорание произошло 1 апреля на одной из плавучих дач на острове Собачий в Киеве. Его увидели спасатели катера "Отважный", направлявшиеся на учения. Они решили немедленно ликвидировать пожар.
Источник:ГСЧС
Как отметили в ГСЧС Киева, ни один из очевидцев происшествия не сообщил на горячую линию 101. Поэтому спасатели на пожарном катере отправились в разведку, ориентируясь на черные столбы дыма.
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Что установили в ГСЧС
- Корабль "Отважный" в 12:15 проходил мимо плавучих дач. Он направлялся на тактические учения.
- Спасатели увидели дым, свернули на этот остров и начали тушить пожар.
- На острове Собачий горели 2 две плавучие дачи и дровник. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Столбы дыма над столичным парком "Наталка": видео
- Спасатели тушили пожар из воды.
- Как сообщили в ГСЧС, существовала угроза возгорания соседних домов и сухой травы, но этого удалось избежать.
- С огнем боролись более часа – его ликвидировали в 13:39. К счастью, пострадавших нет.
- К пожарной операции были привлечены 5 человек личного состава и пожарный катер "Отважный".
- Сейчас устанавливают причины возгорания.
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Что известно о парке "Наталка"?
Мэр Киева Виталий Кличко открыл парк в 2017 году. Он назван в честь жены главы столицы – Натальи Кличко. Он расположен между Оболонской набережной и Московским мостом. Площадь рекреационной зоны достигает 25 гектаров.
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