Возгорание произошло 1 апреля на одной из плавучих дач на острове Собачий в Киеве. Его увидели спасатели катера "Отважный", направлявшиеся на учения. Они решили немедленно ликвидировать пожар.

Как отметили в ГСЧС Киева, ни один из очевидцев происшествия не сообщил на горячую линию 101. Поэтому спасатели на пожарном катере отправились в разведку, ориентируясь на черные столбы дыма.

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Что установили в ГСЧС

Корабль "Отважный" в 12:15 проходил мимо плавучих дач. Он направлялся на тактические учения.

Спасатели увидели дым, свернули на этот остров и начали тушить пожар.

На острове Собачий горели 2 две плавучие дачи и дровник. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Столбы дыма над столичным парком "Наталка": видео

Спасатели тушили пожар из воды.

Как сообщили в ГСЧС, существовала угроза возгорания соседних домов и сухой травы, но этого удалось избежать.

С огнем боролись более часа – его ликвидировали в 13:39. К счастью, пострадавших нет.

К пожарной операции были привлечены 5 человек личного состава и пожарный катер "Отважный".

Сейчас устанавливают причины возгорания.

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Что известно о парке "Наталка"?

Мэр Киева Виталий Кличко открыл парк в 2017 году. Он назван в честь жены главы столицы – Натальи Кличко. Он расположен между Оболонской набережной и Московским мостом. Площадь рекреационной зоны достигает 25 гектаров.