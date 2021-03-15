В Киеве 15 марта произошел пожар в в городской больнице № 1, что на Харьковском шоссе, 121. Пламя охватило реанимационное отделение. Работу пожарных осложняло то, что там находились больные, которых по состоянию здоровья нельзя было эвакуировать.

Огонь возник в комнате сестры-хозяйки – загорелось чистое постельное белье и хозяйственные принадлежности. Пламя охватило 15 квадратных метров. Это произошло на 3 этаже больницы.

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В каждой палате работали спасатели

В палаты отделения реанимации, где находились больные, распространился дым. Людей нельзя было эвакуировать из-за их состояния здоровья, поэтому спасатели проветривали палаты, а медицинские работники следили за больными.

В каждой палате находились по одному спасателю и медицинскому работнику,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Были ли в реанимации больные COVID-19

В заведении лечат больных коронавирусом. Однако на момент возникновения пожара, их не было в реанимации.

Сообщение о пожаре поступило в 14:34, а в 15:21 огонь полностью потушен.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.