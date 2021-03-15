В Киеве горело отделение реанимации: больных эвакуировать запретили
В Киеве 15 марта произошел пожар в в городской больнице № 1, что на Харьковском шоссе, 121. Пламя охватило реанимационное отделение. Работу пожарных осложняло то, что там находились больные, которых по состоянию здоровья нельзя было эвакуировать.
Источник:ГСЧС
Огонь возник в комнате сестры-хозяйки – загорелось чистое постельное белье и хозяйственные принадлежности. Пламя охватило 15 квадратных метров. Это произошло на 3 этаже больницы.
Читайте также На красный полосой для транспорта: в Киеве водитель собрал комбо нарушений и влетел в полицию
В каждой палате работали спасатели
В палаты отделения реанимации, где находились больные, распространился дым. Людей нельзя было эвакуировать из-за их состояния здоровья, поэтому спасатели проветривали палаты, а медицинские работники следили за больными.
В каждой палате находились по одному спасателю и медицинскому работнику,
– говорится в сообщении ГСЧС.
Были ли в реанимации больные COVID-19
Сообщение о пожаре поступило в 14:34, а в 15:21 огонь полностью потушен.
Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.
Поделиться новостью