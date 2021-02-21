В три часа ночи в Киеве произошел пожар в общежитии в Днепровском районе. Посреди ночи на улицу пришлось эвакуировать 50 человек.

Произошел пожар в общежитии на улице Космической, 8-Б. Возгорание возникло в главной электрощитовой здания. Смотрите также В Одессе горел роддом: пришлось эвакуировать младенцев Пожар в общежитии: что известно Спасатели вывели на свежий воздух 50 жителей общежития.



Горение сопровождалось значительным задымлением.



Для устранения возгорания привлекали 6 единиц техники, а также 25 человек.



Жертв и пострадавших, к счастью, нет.



Причину пожара будет устанавливать следствие. Недавние пожары в Киеве За день до этого случая пожар случился в общежитии в другом районе Киева. Пламя вспыхнуло в одной из комнат 5-этажного общежития на улице Красиловской в Голосеевском районе. Тогда эвакуировать пришлось 200 человек. К счастью, никто не пострадал. В Киеве на бульваре Дружбы народов 20 февраля загорелась легковушка. В результате начались осложнения движения, в частности обрыв троллейбусной линии. Авто сгорело дотла, водитель остался жив.