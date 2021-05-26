Это случилось 26 мая на проспекте Академика Глушкова. Правоохранители задержали подозреваемого благодаря камерам наблюдения.
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Больше об ограблении
- На фото с места видно, что в кофейне не только выбили стекло.
- Также там согнули защитный щит.
- Из кассы похитили 3 тысячи 500 гривен.
- Злоумышленника сняла камера наблюдения.
- Правоохранители, просматривая видео, сразу его узнали.
- Им оказался киевлянин, которому примерно 23 года (родился в 1998 году).
- Ранее этого парня уже привлекали к административной ответственности.
- Рядом с его домом обнаружили следы крови.
- Когда к нему наведались, у парня была перебинтованная рука.
- Он признался, что накануне был пьян и совершил ограбление.
Камень, которым разбили стекло в кафе / Фото Нацполиции
Какое наказание за такое преступление
Правоохранители объявили задержанному о подозрении по статье о краже с проникновением. Если его вину докажут в суде, ему грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.