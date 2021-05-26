Забрал деньги окровавленными руками: в Киеве грабитель поранился, разбив стекло – фото

26 мая 2021 , 19:41
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Источник:

Полиция Киева

В кофейню в Киеве посреди ночи забрался грабитель. Он разбил стекло камнем и поранился. После этого злоумышленник порезанными руками забрал деньги из кассы и скрылся.

Это случилось 26 мая на проспекте Академика Глушкова. Правоохранители задержали подозреваемого благодаря камерам наблюдения.

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Больше об ограблении

  • На фото с места видно, что в кофейне не только выбили стекло.
  • Также там согнули защитный щит.
  • Из кассы похитили 3 тысячи 500 гривен.
  • Злоумышленника сняла камера наблюдения.
  • Правоохранители, просматривая видео, сразу его узнали.
  • Им оказался киевлянин, которому примерно 23 года (родился в 1998 году).
  • Ранее этого парня уже привлекали к административной ответственности.
  • Рядом с его домом обнаружили следы крови.
  • Когда к нему наведались, у парня была перебинтованная рука.
  • Он признался, что накануне был пьян и совершил ограбление.


Камень, которым разбили стекло в кафе / Фото Нацполиции

Какое наказание за такое преступление

Правоохранители объявили задержанному о подозрении по статье о краже с проникновением. Если его вину докажут в суде, ему грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.

Обратите внимание! На Львовщине за грабежи задержали 58-летнего румына. Он вместе со своим сообщником пытался выманивать у людей деньги. Но часто это не удавалось. Тогда мужчина просто вырывал их из рук и убегал.
Автор: Олександр Марчак