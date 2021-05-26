Забрал деньги окровавленными руками: в Киеве грабитель поранился, разбив стекло – фото

В кофейню в Киеве посреди ночи забрался грабитель. Он разбил стекло камнем и поранился. После этого злоумышленник порезанными руками забрал деньги из кассы и скрылся.

Это случилось 26 мая на проспекте Академика Глушкова. Правоохранители задержали подозреваемого благодаря камерам наблюдения.

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Больше об ограблении

На фото с места видно, что в кофейне не только выбили стекло.

Также там согнули защитный щит.

Из кассы похитили 3 тысячи 500 гривен.

Злоумышленника сняла камера наблюдения.

Правоохранители, просматривая видео, сразу его узнали.

Им оказался киевлянин, которому примерно 23 года (родился в 1998 году).

Ранее этого парня уже привлекали к административной ответственности.

Рядом с его домом обнаружили следы крови.

Когда к нему наведались, у парня была перебинтованная рука.

Он признался, что накануне был пьян и совершил ограбление.



Камень, которым разбили стекло в кафе / Фото Нацполиции

Какое наказание за такое преступление

Правоохранители объявили задержанному о подозрении по статье о краже с проникновением. Если его вину докажут в суде, ему грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.