Рисунок появился несколько дней назад на набережной возле АТБ. На нем изображен сигил Бафомета – официального символа дьявольской "церкви".

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Некоторые киевляне пишут в соцсетях, что рисунок немедленно нужно убрать, но есть и такие, кто отметил, что в Украине существует свобода вероисповеданий.

Ничего необычного. Просто сигил Бафомета на Приречной, который нарисовали какие-то дегенераты несколько дней назад,

– говорится в публикации.



Граффити нарисовали на бетоне / Фото сообщества "Жизнь Оболонского района и Минского массива"

Объяснение! Сигил Бафомета – официальный символ Церкви Сатаны, перевернутая пентаграмма с вписанной в нее головой сатанинского божества Бафомета в образе головы козла или барана.