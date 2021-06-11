Рисунок появился несколько дней назад на набережной возле АТБ. На нем изображен сигил Бафомета – официального символа дьявольской "церкви".

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Некоторые киевляне пишут в соцсетях, что рисунок немедленно нужно убрать, но есть и такие, кто отметил, что в Украине существует свобода вероисповеданий.

Ничего необычного. Просто сигил Бафомета на Приречной, который нарисовали какие-то дегенераты несколько дней назад,
 –  говорится в публикации.

На Оболоні намалювали символ Сатани
Граффити нарисовали на бетоне / Фото сообщества "Жизнь Оболонского района и Минского массива"