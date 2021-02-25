В Киеве в груминг-салоне на Троещине отказались обслуживать на украинском. Говорят, что это принципиально для них. К тому же работница заведения подчеркнула что их клиенты – не люди, а собаки.

Поэтому, очевидно, они не хотят предоставлять услуги на украинском. Видео разговора записала киевлянка Татьяна Шкуратова.

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Женщина хотела подстричь своего песика в этом салоне, но ей отказали в обслуживании. Киевлянка подала жалобу уполномоченному по защите государственного языка и оставила отрицательный отзыв о работе заведения.

После этого Татьяна еще раз заглянула в салон. Но ей снова отказали и подчеркнули, что принципиально не хотят обслуживать на украинском. Работница салона подчеркнула, что они обслуживают собак, а не людей.

В Киеве в груминг-салоне отказались обслуживать на украинском: смотрите видео

Название заведения – Bruno_Groom. Он расположен на улице Николая Закревского, 103.