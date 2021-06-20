По данным очевидцев, в ход пошли не только кулаки, но и нож. Успокоить буйных парней смогли лишь правоохранители, которые оперативно прибыли на место происшествия.

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Непонятно, почему между группами мужчин возник конфликт. По информации свидетелей, группа молодых людей внезапно налетела с кулаками на людей, которые танцевали лезгинку.

Многих задули газом и избили, затем молодые люди преследовали еще нескольких мужчин, которые пытались скрыться в ресторане. Там произошла еще одна драка. По свидетельству очевидца, в ход пошли ножи,

– говорится в сообщении.

На место происшествия, помимо полицейских, прибыли несколько карет скорой помощи. Некоторым людям понадобилась помощь медиков.



На место происшествия прибыли кареты скорой / Фото с телеграмм-канала dtp.kiev.ua

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