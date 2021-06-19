В Киеве грузовик насмерть сбил 2 пешеходов: перебегали дорогу

В Дарницком районе Киева произошло смертельное ДТП. Грузовик сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу в неустановленном месте.

Полученные травмы были несовместимы с жизнью, пешеходы скончались на месте. Сейчас продолжается досудебное расследование. Инцидент произошел вечером 18 июня.

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Авария произошла на проспекте Бажана. Туда сразу прибыла следственно-оперативная группа по расследованию ДТП, а также патрульные полицейские и врачи.

Как сообщает dtp.kiev.ua, пешеходы, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Примерно в 200 метрах от места ДТП есть подземный пешеходный переход.

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Что известно о жертвах

По предварительной информации, пешеходы перебегали проезжую часть в неустановленном месте.

Известно, что погиб 35-летний мужчина. Личность женщины пока еще устанавливают правоохранители.

Что грозит водителю грузовика

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

. Санкция соответствующей статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортом до 3 лет.