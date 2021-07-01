Искореженные автомобили заметили под Берестейским мостом утром 1 июля. Сейчас движение там затруднено.
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Почему случилась авария
В телеграме Соломенского района сообщили, что это произошло из-за того, что у водителя треснуло колесо. В результате ДТП отбросило легковушку, которая врезалась в опору моста.
На фото видно, что у фуры откинулась вперед кабина водителя. Кузов транспорта согнулся и частично порвался его тент.
Место аварии, где развалился грузовик / Фото dtp.kiev.ua
Также заметно, что из него вывалились куски камня, которые похожи на бордюры. Вероятно, именно они были грузом транспорта.
На видео с места видно, что туда прибыли спасатели, а также скорая. Правоохранители пока никак не комментировали это событие. Однако в телеграмме патрульной полиции Киева написали, что движение в этом месте сейчас затруднено.
Авария грузовика под мостом после приезда экстренных служб: видео телеграма "Киев без цензуры"