В Киеве грузовик развалился в ДТП: мог упасть с моста – видео

На проспекте Победы в Киеве произошла ужасная авария с участием фуры. Пользователи сети предполагают, что она упала с моста. Грузовик практически полностью развалился, а также задел легковушку.

Искореженные автомобили заметили под Берестейским мостом утром 1 июля. Сейчас движение там затруднено.

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Место, где перевернулась фура: видео Obozrevatel

Почему случилась авария

В телеграме Соломенского района сообщили, что это произошло из-за того, что у водителя треснуло колесо. В результате ДТП отбросило легковушку, которая врезалась в опору моста.

На фото видно, что у фуры откинулась вперед кабина водителя. Кузов транспорта согнулся и частично порвался его тент.

Место аварии, где развалился грузовик / Фото dtp.kiev.ua и Obozrevatel

Также заметно, что из него вывалились куски камня, которые похожи на бордюры. Вероятно, именно они были грузом транспорта.

В КГГА комментируя это событие сообщили, что есть 2 пострадавших в результате этой аварии. Их уже госпитализировали, однако травмы у них незначительные. Также сообщили, что опоры моста не повреждены.

По данным Obozrevatel, фура сперва протаранила легковушку. После этого она полетела в опору моста.

На видео с места видно, что туда прибыли спасатели, а также скорая. Правоохранители пока никак не комментировали это событие. Однако в телеграмме патрульной полиции Киева написали, что движение в этом месте сейчас затруднено.

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